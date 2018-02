Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini: niente nozze

Non sono in programma delle imminenti nozze tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. A confermarlo è lo stesso allenatore della Juventus, come riportato da Tgcom24.

" L'anello? È solo un regalo di Ambra - ha spiegato Allegri, rispondendo brevemente alle domande incalzanti dei giornalisti - Non abbiamo in programma di sposarci ". L'indiscrezione è nata qualche tempo fa, nel corso di una conferenza stampa della Juventus, quando l'allenatore è stato avvistato con una fedina sull'anulare della mano sinistra. Considerato come da tempo Allegri e Angiolini siano fra i bersagli preferiti dai paparazzi, in molti hanno pensato a una svolta nella loro relazione: un matrimonio a breve.

Negli ultimi tempi, infatti, è stata anche attribuita ad Ambra una possibile gravidanza, anche quella smentita. I due hanno avviato una relazione nel 2017: sono stati avvistati per la prima volta insieme a luglio, paparazzati mentre si trovavano in alcune località di villeggiatura. Alla fine dell'estate, la stessa Ambra era stata immortalata con un solitario al dito: pare sia nato da qui, infatti, l'interesse mediaco su una possibile unione fra i due.

Ambra è stata a lungo legata con il cantante Francesco Renga, con il quale ha avuto due figli, Leonardo e Jolanda, e dal quale si è separata nel 2015. Anche Allegri è stato già sposato - dal 1994 al 1998 - e ha due figli, Valentina, nata durante il matrimonio, e Giorgio, avuto da una successiva relazione. Tra Angiolini e Allegri c'è una piccola differenza d'età: lei è nata nel 1977, lui nel 1967.