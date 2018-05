Boldi e la pace con De Sica: "Ecco perché ci eravamo allontanati"

Dopo l'ultimo cinepanettone dell'ormai lontano 2005, Natale a Miami, sembrava che Massimo Boldi e Christian De Sica si fossero separati artisticamente per sempre ma non è così. Saranno infatti i protagonisti del nuovo cinepanettone in uscita a Natale, come annunciato dalla casa di produzione Medusa.

Dopo ben 23 film insieme, la coppia forse più nota della commedia italiana sta dunque per riunirsi dopo un lungo periodo di separazione. Si vociferava che avessero litigato: mentre Boldi disse ai tempi di non poter lavorare come desiderato e di sentirsi a disagio, De Sica parlò di gelosie da parte del collega.

Un anno fa, il chiarimento: in una lettera aperta pubblicata sul settimanale "Chi", Boldi raccontò che la separazione era avvenuta dopo la morte della moglie Marisa: " Non stavo bene. Ero un uomo distrutto, avevo perso mia moglie Marisa. (...) Forse un pacca sulle spalle, in quel momento, da parte del mio amico, mi è mancata (...). Vorrei lavorare ancora con te, perché tua moglie ci vuole lontani? ".

" È passato più di un quarto di secolo e tra noi che cosa resta? Solo qualche messaggino. No, non lo accetto. Mi manca Christian, il mio amico, troppo, tanto ", scrisse Massimo Boldi. Per poi raccontare nuovamente l'accaduto a Domenica Live, come ospite, quando specificò di essersi ritrovato ad affrontare un periodo difficile ma di augurarsi di tornare a lavorare con De Sica.

Invito accettato: a Natale, infatti, arriverà nelle sale il film "Amici come prima", diretto dallo stesso De Sica e prodotto da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film che ne è anche il distributore.