Masterchef, Maria Assunta "ruba" e viene eliminata con Alexandro

La terza puntata di Masterchef è stata ricca di colpi di scena per i telespettatori. Due gli eliminati ma tante sorprese per il pubblico a casa, che ha potuto anche apprezzare il ritorno di Iginio Massari, re della pasticceria italiana e miglior pasticcere del mondo. Hanno dovuto togliere il grembiule Alexandro e Maria Assunta, lei in modo rocambolesco dopo un “furto.”

Alexandro, 40enne gruista romano, è stato eliminato durante l'Invention Test sul tema mare. È una delle prove più temute dai concorrenti di Masterchef ma è anche una delle più amate da casa, che consiste nello sviluppare una ricetta a partire da ingredienti atipici proposti dagli chef stellati che di volta in volta sono ospiti del programma. Per la terza puntata sono stati chiamati Lele Usai, Gianpaolo Raschi e Terry Giacomello, tutti con una stella Michelin. A distribuire gli ingredienti è stato Antonio, precedentemente vincitore della Mistery Box. A sua scelta, doveva scegliere a chi affidare i gamberetti gobbi dalle uova blu, la torpedine e il midollo di tonno.

Per Alexandro, Antonio ha scelto la torpedine, da preparare in 60 minuti. Questo pesce non è molto utilizzato nella cucina italiana, essendo una specie che vive prevalentemente nell'Oceano Atlantico, nel Pacifico e nell'Indiano, anche se esistono alcune specie endemiche nel Mediterraneo. La ricetta proposta da Alexandro non ha convinto i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli e così il concorrente è stato eliminato da Masterchef. Era risultato tra i peggiori assieme a Nunzia e Maria Assunta.

Lo skill test, come speso accade, ha regalato alcuni colpi di scena al pubblico a casa. Durante la terza puntata, il tema portante di questa prova è stato il burro. I concorrenti hanno dovuto preparare il burro alla maitre d'hotel, la chicken pie dello Chef Locatelli e la temuta tarte tatin del Maestro Massari. È proprio durante lo svolgimento dell'ultima prova che accade l'imprevedibile. Una delle caratteristiche della tarte tatin di Massari è la mezza sfoglia, che il Maestro si premura di insegnare ai concorrenti durante un cooking show. Gli sfidanti ancora in gara hanno avuto due ore di tempo per prepararla. Al momento di ritirare i panetti dall'abbattitore, Maria Assunta ha erroneamente prelevato il piatto di Giada, che non si era premurata di scrivere il suo nome. Questo fa scattare un alterco tra le due concorrenti, con Giada che accusa la sua sfidante di averle rubato la pasta sfoglia, tanto che i giudici sono costretti a fermare la gara.

A questo punto, gli altri tre concorrenti in gara vengono salvati di default e si decide per un ballottaggio tra Maria Assunta e Giada, considerando la buona fede di Maria Assunta nella sottrazione del piatto. A loro viene, quindi, affidata la preparazione di una sfogliatina di mele in un tempo massimo di 45 minuti. È Maria Assunta a dover togliere in grembiule dopo questa sfida ed è stata lei, quindi, la seconda eliminata della terza puntata di Masterchef, dopo Alexandro.