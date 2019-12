Matri-Nargi e la gag sui social: "Posti queste foto e io a casa con le bambine?"

Alessandro Matri è uno degli attaccanti più esperti della Serie A. Il 35enne di Sant'Angelo Lodigiano dopo i tanti anni passati tra Cagliari, Juventus, Milan, Fiorentina, Genoa, Lazio e Sassuolo ha deciso di accettare l'offerta di Massimo Cellino, già avuto come Presidente ai tempi del Cagliari, squadra con cui si è fatto conoscere al grande calcio. Eugenio Corini e Fabio Grosso, però, non gli hanno concesso grosse chance dato che finora ha messo insieme solo sette presenze ma per un totale di poco più di 70 minuti: nemmeno una partita intera.

Matri a gennaio lascerà quasi sicuramente le Rondinelle per una nuova avventura e i rumors di mercato parlano di un forte interesse del Monza allenato da Brocchi e di proprietà di Silvio Berlusconi con Adriano Galliani amministratore delegato. L'offerta stuzzica Alessandro anche se il club biancorosso milita attualmente in Serie C dove comanda la classifica e con ogni probabilità verrà promosso in Serie B prima del tempo.

La carriera del 35enne ha subito una piccola flessione nel corso degli ultimi anni con le sue reti in Serie A che si sono fermate a quota 92, vicinissimo dunque al traguardo dei 100 e forse dubbioso di lasciare il massimo campionato proprio per questo obiettivo. Se in campo le cose potrebbero andare meglio, nella vita privata tutto va a gonfie vele con la sua sexy compagna: la bellissima Federica Nargi. L'ex velina di Striscia La Notizia vanta oltre 3,6 milioni di follower su Instagram, tre milioni in più rispetto al più famoso compagno che ne ha oltre 680.000 di seguaci.

I due hanno anche due figlie femmine, Sofia nata nel 2016 e Beatrice nata nel marzo del 2019. La coppia è ormai affiatata da tantissimi anni e nella serata di ieri hanno trovato pure il modo per far divertire i loro seguaci sui social. Matri ha infatti commentato una foto su Instagram di Federica che stava posando per uno spot: "Ma fammi capire…mi dici vado a far la spesa e posti le foto su Instagram e io a casa con le bimbe" , questo il commento del bomber del Brescia a cui è subito arrivata la risposta ironica da parte della Nargi: "In realtà volevo attirare la tua attenzione". La foto ha divertito molto gli utenti che hanno dimostrato di apprezzarla con oltre 200.000 like e oltre 550 commenti a corredo della sexy istantanea della 29enne nata a Roma.

