"Il matrimonio? Stiamo pensando in grande". Orlando Bloom torna a parlare della sua storia con Katy Perry

La storia d’amore fra Orlando Bloom e Katy Perry sta popolando le prime pagine dei settimanali di gossip. E l’attore, ora nel cast di "Carnival Row" la nuova serie di Amazon Prime, torna a parlare della sua relazione con la celebre cantante. Le dichiarazioni sono state rilasciate alla rivista People.

Costretti a vivere per lungo tempo l’uno distante dall’altro, Orlando Bloom non crede che questo può essere un problema per la sua relazione con Katy Perry. "Anche questo fa parte del lavoro. Devi creare le basi per poter stare insieme a una persona, per creare quella sensazione di fiducia e sicurezza così da poter essere felici sia vicini che lontani – rivela -. Il matrimonio? Stiamo costruendo le basi giuste. E stiamo pensando in grande".

Orlando Bloom è ora in Repubblica Ceca, Katy Perry è in giro per la promozione del suo ultimo album. "Stiamo andando alla grande, stiamo facendo un buon lavoro, metaforicamente parlando. Per questo è importante far coincidere gli impegni e la nostra storia d’amore – afferma l’attore -. Non prendiamo niente alla leggera, siamo stati entrambi sposati e non è lo stesso esserlo quando hai superato i 30 anni" .

I due sono fidanzati dal 2016, ma nel 2017 si sono lasciati per un breve periodo. Sono tornati insieme lo scorso mese di febbraio.