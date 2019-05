Matrimonio in vista per Charlotte Casiraghi, la più bella principessa del mondo?

Il titolo di “Principessa più bella del mondo” non le è mai piaciuto, ma nemmeno pesato. Ci ha sempre convissuto con compassata leggerezza, fiera però di assomigliare così tanto alla sua amata madre Caroline di Monaco.

Testimonial di diverse griffe di lusso come Gucci e Chanel, Charlotte è una musa non solo per stilisti, ma anche per pittori e artisti che considerano i suoi lineamenti l’essenza stessa della perfezione femminile e vedono in lei la sola possibile erede delle grandi fashion icon del passato come Marella Caracciolo Agnelli e Jackie Kennedy, per non palare di sua nonna, l'indimenticabie Grace Kelly.

Ma Charlotte Casiraghi non si scompone, ha ben altro a cui pensare, sopratutto nella sfera sentimentale. Lei e Dimitri Rassam sono sempre più innamorati, sprattuttodopo essere diventati genitori del piccolo Balthazar, di soli 7 mesi.

Molto amanti del Festival del Cinema di Cannes, i due hanno partecipato alla serata “Women in Motion Awards”. in cui sono capitati vicini al tavolo dell'ex compagno di Charlotte, l'attore comico Gad Elmaleh, padre del suo primogenito Raphael, che oggi ha 5 anni.

Ma nessun problema: i due sono rimasti ottimi amici per il bene del figlio.

I rumors su un loro matrimonioo nel Principato di Monaco sono all'ordine del giorno da settimane ormai Tutti i sudditi sognano un matrimonio da favola per la splendida principessa e il ricco produttore cinematografico francese. Secondo il magazine “Paris Match” le nozze si svolgeranno entro la fine di giugno e già per Charlotte si parla di una doppia cerimonia, religiosa e civile.



Nulla di nuovo. L'hanno già fatto ambedue i suoi fratelli, sia Pierre, unitosi a Beatrice Borromeo, che Andrea, sposatosi con la ricca ereditiera Tatiana Santo Domingo. La cerimonia religiosa cattolica (religione di Stato nel Principato monegasco) potrebbe svolgersi in Provenza, a Saint-Rémy, o a Pantelleria, dove la madre di Dimitri, la celebre attrice Carol Bouquet, possiede una immensa tenuta a prova di paparazzi.



