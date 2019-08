Matrimonio in vista per Joshua Jackson? Nuovo amore dopo la separazione con Diane Kruger

L’indimenticato Pacey di Dawson’s Creek e il Peter Bishop di Fringe, secondo gli ultimi pettegolezzi, molto presto potrebbe sposarsi con Jodie Turner – Smith. A rivelare il gossip su Joshua Jackson è stato il The Sun, news riportata poi da Vanity Fair.

Il celebre attore sarebbe pronto a voltare pagina dopo la fine della sua relazione con Diane Kruger, e a sposarsi con la sua nuova fiamma, anche lei attrice. Come affermano le ultime notizie su Jackson, la star canadese avrebbe già in mano la licenzia di matrimonio e, il passo verso il “sì’, sarebbe molto vicino. Un’inversione di tendenza dato che, fino al 2014, anno in era legato a Diane Kruger, Joshua Jackson aveva affermato di preferire la convivenza al matrimonio, e di considerare la celebrazione un passo importante, da non prendere alla leggera. Invece, con molta probabilità, l’attore presto o tardi si legherà a Jodie, che frequenta da appena un anno.

Una relazione molto social anche se schiva dal flash dei fotografi. I due non si sono mai fatti vedere in pubblico, preferendo vivere in disparte la loro unione. I fan però sono al corrente di tutti gli spostamenti dato che la coppia, su i social, ha condiviso molti scatti dolci e romantici della loro vita sentimentale. La prima foto? Risale allo scorso novembre, dove entrambi hanno postato uno scatto dal resort di Iguana Playa in Colorado.