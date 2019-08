Matrix 4 è ufficiale: Keanu Reeves torna ad essere Neo

È ufficiale, avremo un quarto film di Matrix, uno dei più importanti film di fantascienza della storia del cinema.

Il presidente della Warner Bros., Toby Emmerich, ha dichiarato: “Non potremmo essere più entusiasti nell'entrare nuovamente in Matrix con Lana Wachowski: è una vera visionaria, unica e originale dal punto di vista creativo, e siamo elettrizzati all'idea che scriverà, sarà regista e produttrice di questo nuovo capitolo nell'universo di The Matrix”.

Il primo film di Matrix uscì nel 1999, scritto e diretto da Lana e Lilly Wachowski e fu un grande successo di pubblico e critica, dimostrato anche dai quattro Oscar ottenuti. La saga fantascientifica di Matrix, che comprende anche i due sequel, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ha come protagonista Neo, interpretato da Keanu Reeves, in uno dei suoi ruoli più famosi.

A 16 anni di distanza dal terzo film arriva ora la notizia di un quarto capitolo su Matrix, accolta con entusiasmo anche da Lana Wachowski che si occuperà della regia e della sceneggiatura. Lana Wachowski ha così commentato il suo prossimo lavoro: “Molte delle idee che io e Lilly abbiamo esplorato 20 anni fa riguardanti la nostra realtà sono attualmente ancora più rilevanti. Sono davvero felice nel poter riavere questi personaggi nella mia vita e grata per un'altra opportunità di lavorare con i miei brillanti amici”. La sceneggiatura vedrà partecipare anche David Mitchell, con cui Lana Wachowski ha già collaborato per Cloud Atlas e la serie tv Sense8.

La decisione di realizzare un sequel, oltre ad una nuova convincente sceneggiatura, è da ricondurre sicuramente al grande successo che ha travolto Keanu Reeves, idolo del web grazie a John Wick ed al suo particolare modo di gestire la fama.

Confermato quindi nel cast Keanu Reeves, di nuovo protagonista nel ruolo di Neo, e Trinity, interpretata da Carrie-Ann Moss, altro grande personaggio della saga. Diverso il discorso per quanto riguarda Morpheus, ruolo che nella trilogia è stato ricoperto da Laurence Fishburne. Per lui si pensa ad un recast, con un attore più giovane, si parla a riguardo di Michael B. Jordan, suggerendo così anche una diversa ambientazione temporale per il nuovo film.

Le riprese del quarto capitolo dovrebbero partire ad inizio 2020.