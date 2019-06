Matteo Gentili e Alessia Prete si stanno (ri)frequentando?

L'ex coppia composta da Matteo Gentili e Alessia Prete, conosciutasi ai tempi della partecipazione al Grande Fratello, è stata ultimamente avvistata insieme in varie situazioni e luoghi. Tale nuovo riavvicinamento tra i due ha dato adito ad una serie di supposizioni sul loro conto. La coppia si è riunita oppure sono solamente mere coincidenze?

Le ipotesi su un ritorno di fiamma tra Matteo e Alessia sono sorte da quando sono iniziate a circolare sui social alcune voci che affermano che gli ex gieffini sono stati sorpresi mentre erano insieme nello stesso locale. Un ulteriore segnale equivoco che contribuisce ad accrescere i sospetti deriva dalla pubblicazione sui loro profili social di alcune storie su Instagram. Matteo e Alessia hanno pubblicato entrambi delle foto con medesimi particolari: un tavolino di un bar con sopra appoggiato un secchiello contenente una bottiglia di vino pregiato di marca Bellavista, circondati da una distesa di sabbia presso uno stabilimento balneare. L'unico elemento non comune è l'assenza delle loro figure che hanno omesso opportunamente di inquadrare. Soltanto pure coincidenze o indizi validi per supporre una reale ricomposizione della coppia?