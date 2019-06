Matthew Perry irriconoscibile. Gonfio e trasandato fa preoccupare i fan

Matthew Perry è stato fotografato in pubblico per la prima volta dopo quasi due anni che sta combattendo per la sua salute. Ma l’attore di “Friends” che in passato ha combattuto con parecchie dipendenze e una forte depressione, ha suscitato molta preoccupazione per il suo aspetto trasandato mentre camminava per le vie di Manhattan.

L’attore ha trascorso tre mesi in ospedale lo scorso anno per la perforazione dell’intestino e agli occhi dei paparazzi è apparso con i vestiti sporchi e un grosso segno sulla guancia destra.

A destare preoccupazione sono state le mani gonfie e le unghie lunghe che suggeriscono che l’attore sta ancora lottando per la sua salute. Tutto questo mentre si auspica una reunion di tutto il cast completo di “Friends”.

Recentemente Jennifer Aniston ospite di Ellen DeGeneres ha confermato la cosa dicendo che tutti i protagonisti della fortunatissima serie sarebbero davvero molto felici di riunirsi. Certo è che convincere Perry potrebbe essere molto difficile visto che in un’intervista del 2017 ha dichiarato che un remake di Friends sarebbe stato un fallimento.

“ Ho questo incubo ricorrente - ha detto Perry - quando dormo sogno che siamo ancora sul set di ‘Friends’ e a nessuno importa. Il fatto è - ha continuato - che siamo arrivati talmente in alto che rifarlo sarebbe impossibile ”.

Perry, come dicevamo combatte da anni contro le sue dipendenze, nel 2001 è stato ricoverato in riabilitazione per riprendersi dall’uso di Vicodin, metadone, anfetamine e alcol, ma poi più volte ha fallito ricadendo sempre nelle stesse dipendenze, e almeno a guardare da queste immagine non sembra ne sia ancora fuori.