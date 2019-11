Mattia Briga si è fidanzato: lei è una famosissima attrice

Mattia Briga si è innamorato? Stando agli ultimi scatti condivisi sui social pare di sì. Il cantante, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un'immagine in compagnia di quella che pare essere la sua nuova fiamma. Lei è Arianna Montefiori e pare che la relazione vada avanti da diverso tempo, anche se solo ora i due hanno deciso di uscire allo scoperto, anticipando le voci di corridoio e dando in prima persona la notizia ai loro seguaci.

Arianna Montefiori è una delle giovani attrici italiane più promettenti, attualmente nota al grande pubblico per la sua interpretazione di Valentina in Che Dio ci aiuti. È una delle produzioni di maggior successo della Rai ma la ragazza ha lavorato anche in Mediaset, prendendo parte alla fiction L'Isola di Pietro 3, interpretando Margherita accanto a Gianni Morandi. Mattia Briga è uno dei più amati ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi degli ultimi anni ma alla sua carriera ha aggiunto anche uno dei tasselli più importanti per un cantante, ossia la partecipazione al Festival di Sanremo.

Hanno scelto un modo diverso per comunicare al mondo il loro amore, in un giorno simbolico. Ieri era il 25 novembre, la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne e la coppia ha deciso di uscire allo scoperto con una fotografia simbolo per questo giorno. I due sono abbracciati stretti, lo sguardo è complice, e sulle loro guance si vede bene in evidenza il segno rosso simbolo di questa battaglia. Hanno deciso di pubblicarla entrambi, ciascuno nel suo profilo, e Briga ha utilizzato il verso di una sua canzone per dare maggiore forza allo scatto. “ Di tutto ciò che questa vita mi abbia regalato, niente è come te. E di tutte quante le storie che mi han raccontato, credo solo a te… Credo solo a te ”, si legge nella didascalia. Sono le parole di Stringiti a me, una delle canzoni più amate di Briga, che in questo contesto non fa altro che confermare, se ancora ce ne fosse bisogno, che tra lui e la bellissima attrice sia in corso una tenera storia d'amore.

Sono stati diversi i commenti di altri volti noti che hanno preso la notizia tramite i social e si sono congratulati con la nuova coppia. Michela Quattrociocche e Diana Del Bufalo sono solo due delle autrici dei tanti commenti che hanno accolto con gioia l'inizio di questa storia d'amore. Scorrendo i social si evince come la relazione tra i due sia davvero in bocciolo, perché sebbene non sia una prova schiacciante, il fatto che i commenti reciproci sui profili social risalgano ai primi di novembre è un indizio che lascia supporre un amore appena nato.