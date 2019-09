Mattino 5, Federica Panicucci scoppia a piangere ricordando Nadia Toffa

Stamane è stata trasmessa su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione di Mattino 5, il talk show condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il programma è iniziato con uno spazio speciale dedicato alla compianta giornalista e conduttrice de Le iene, Nadia Toffa, la quale è venuta a mancare il 13 agosto per via di un tumore cerebrale. Un momento televisivo particolarmente emozionate, quello del tributo di Mattino 5 per l'ex iena, nel corso del quale la padrona di casa Panicucci è finita in lacrime.

In apertura di Mattino 5, è stato mandato in onda per Nadia un emozionante rvm, contenente alcune immagini che ripercorrono i momenti che hanno segnato la sua carriera artistica, costellata di grandi successi come l'ingaggio nel ruolo di presentatrice de Le Iene e l'uscita del libro sul cancro dal titolo Fiorire d'inverno.

Mattino 5 ricorda Nadia Toffa

Alla visione del videofilmato dedicato da Mattino 5 alla giornalista recentemente scomparsa, la conduttrice Federica Panicucci si è lasciata andare ad uno sfogo con la voce rotta dal pianto. "Non posso che ricordare un’amica, la vediamo qua, Nadia Toffa -ha esordito la Panicucci, in diretta a Mattino 5-. Scusatemi, sono molto commossa nel ricordare Nadia, faccio fatica". L'intervento della Panicucci, registratosi in ricordo dello "scricciolo biondo" de Le iene, è stato accolto dagli applausi scroscianti del pubblico accorso in studio. "Ancora oggi -ha proseguito la Panicucci, ricordando la compianta iena- si fa fatica a credere che sia successo davvero. Non si è mai nascosta e questo l’ha sempre fatta sentire vicina a noi".

