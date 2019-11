Maurizio Battista, ricoverata in ospedale la figlia di tre anni

“Grazie ai medici del Bambino Gesù di Roma… e sì, le Annarelle sono forti ”, con queste parole, il comico Maurizio Battista ha postato la foto di una manina della figlia di tre anni avuto dalla compagna Alessandra Moretti, con una flebo.

Momenti di ansia da parte dei fan ma anche di molti colleghi che si sono stretti intorno al comico che non ha però voluto rivelare il motivo per cui la bambina si trovava in ospedale.

Anche la mamma della piccola è in ospedale con lei e aggiungendosi al messaggio del comico ha aggiunto un chiarimento: “ Io comprendo che siamo quasi sotto teatrale e che mi scrivete per le notizie sui biglietti, come e dove acquistarli, ma c’è una email apposita ed un sito ufficiale con tutte le info. Io mi trovo in ospedale con mia figlia. Vi prego di non tartassarmi, grazie” . Esortando i fan in questo momento a non chiedere ulteriori notizie sui prossimi spettacoli di Maurizio in un momento così delicato.

Maurizio, è attaccassimo alla sua terza figlia nata dall’amore con Alessandra Moretti molto più giovane di lui, il cui rapporto è stato anche molto osteggiato da parte dei fan del comico: “ Anna nasce da una battaglia. Io e Alessandra siamo stati attaccati sul web per la differenza d’età, ci sono degli stereotipi. E’ facile su internet insultare e dire cose brutte. Questa cosa ci ha un po’ ferito".

Anche i due figli dell’attore Federica e Simone, avuti da un precedente matrimonio, sembra non abbiano accettato il fatto che il comico abbia costruito una nuova famiglia. Con la piccola Anna, nata nel 2016 Maurizio ha un rapporto molto particolare: “Vorrei avere ventiquattro ore per godermela visto che non ho vent’anni e non posso godermela per altri cento”. Immaginiamo quindi l’enorme tensione che stanno vivendo Maurizio e sua Moglie Alessandra, a cui anche noi come i suoi numerosi fan e colleghi, siamo vicini.