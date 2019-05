Maurizio Costanzo, "Mediaset non ha messo Belen in panchina"

Maurizio Costanzo, oltre ad essere il decano della Tv italiana e un grande giornalista è, ovviamente, molto bene informato sulla realtà aziendale Mediaset. E, recentemente, è tornato a parlare delle apparizioni sempre meno frequenti in televisione della showgirl argentina Belen Rodriguez spiegando quali sarebbero, dal suo punto di vista privilegiato, le ragioni di questa minore presenza.

Maurizio Costanzo: "Belen non è in panchina"

In effetti, Belen non è completamente assente dai palinsesti Mediaset. Finora, infatti, ha condotto il programma di intrattenimento comico Colorado. Ma per alcuni fan della bella argentina, Belen non sarebbe più il centro gravitazionale di ogni indiscrezione per la conduzione di qualsiasi nuovo programma arrivi a Mediaset. E questo sospetto è stato esposto da un lettore del settimanale Nuovo proprio a Costanzo nella rubrica da questi tenuta sul settimanale. E Maurizio Costanzo ha immediatamente colto l'occasione per rispondere al lettore e fare delle precisazioni sulla showgirl argentina.

Costanzo, infatti, ha spiegato: "Belen non solo è bella ma ha dimostrato di essere anche preparata. Non credo venga tenuta in panchina da Mediaset, anzi la sua sembra una scelta precisa: centellinare le sue apparizioni per non rischiare la sovraesposizione”. D'altra parte, Costanzo ha anche dato uno spaccato della libertà professionale di Belen: "Non dimentichi che Belen è ancora giovane e che, alla sua età, ha già fatto molto. Di recente l’abbiamo vista in Rai come giudice di Sanremo Young. E come suo marito, anche lei fa le sue esperienze: Mediaset non può certo blindarla, è giusto così”.

Nello stesso tempo, Costanzo non dimentica che Belen Rodriguez è un personaggio sempre molto al centro del gossip anche recente: "In questi giorni la conduttrice sembra vivere un momento particolare con De Martino: i due sono tornati insieme ed è bene che lei si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno per il privato”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?