Maurizio Ferrini: "Con Arbore ero comunista, ora faccio due rosari al giorno"

La Signora Coriandoli ha segnato un'epoca, quella della televisione anni Ottanta di Renzo Arbore, scanzonata e politicamente scorretta. Sotto la parrucca boccoluta dalla messa in piega perfetta c'era, e forse ci sarà sempre, Maurizio Ferrini. La Signora Coriandoli è stata per il comico lo spartiacque della carriera, con un prima e un dopo non sempre scintillante, che adesso vuole reinventarsi sul web.

È stato intervistato da La Verità sul set del film che in questi giorni sta girando a Verona, un nuovo progetto sperimentale con il quale punta di rilanciare la sua carriera da attore. Romagnolo DOC e, per un certo periodo della sua vita fervente comunista, oggi Maurizio Ferrini è cattolico praticante. Dopo un lungo periodo di crisi, che l'ha portato a soffrire anche la fame, l'attore cesenate ha deciso di provare la strada del web per conquistare un nuovo pubblico. " Entro marzo farò un film di 15 minuti che parla del figlio veterocomunista della signora Coriandoli che, sotto la spinta della madre e della crisi economica, cerca di vendere pedalò nella laguna veneta e nei laghi ", racconta Ferrini, il cui film non verrà distribuito nei circuiti tradizionali ma sarà visibile a tutti, gratis, sul web.

Le radici romagnole hanno influenzato la sua vita per un lungo periodo, anche e soprattutto a livello politico. A breve ci saranno le elezioni in Emilia Romagna ma Maurizio Ferrini , oggi, preferisce non esprimere nettamente la sua preferenza politica: " Quando un partito è egemone per troppo tempo su un territorio perde la sua forza. Per cui vedo bene un' alternanza alla guida della Regione, che è sempre salutare. Non si costruisce una casa di destra o di sinistra, si può soltanto farla bene o male. " In passato non avrebbe esitato a schierarsi a sinistra ma l'attuale situazione politica italiana, confusionaria e ipocrita secondo il suo pensiero, l'ha spinto a diverse considerazioni. Non condivide l'estremismo politico della sua regione: " A Ravenna se uno non è comunista deve parlare a bassa voce, come a Sofia. Mi chiedo come mai debba parlare piano, quindi non c' è la libertà tanto conclamata anche se la polizia non viene ad arrestarti. "

I tempi sono cambiati anche per lui, che ormai ha abbracciato la fede cattolica, in un'apparente discrasia ideologia con la fede politica. Il comico, però, rifugge l'accusa di essere contraddittorio: " Con Renzo Arbore, all'epoca di Quelli della notte, quando il comunismo era ancora una cosa seria, si diceva che Gesù è stato il primo comunista. Quindi io sono fedele alla linea, casomai sono i fratelli comunisti che dovrebbero convertirsi. " Da circa un anno, dopo aver studiato numerose religioni, Maurizio Ferrini è diventato cattolico praticante, tanto da recitare due rosari al giorno, uno al mattino e uno prima di andare a dormire. Al giornalista che gli chiede se gli abbia dato fastidio l'esposizione del rosario da parte di Matteo Salvini, Maurizio Ferrini risponde senza indugiare: " Non sono prevenuto nei confronti di Salvini, è stato demonizzato perché ritenuto in default un piccolo duce. Io non vedo nessun elemento che lo colleghi a un duce. Quindi non ho motivo di pensare che Salvini usi il rosario come grimaldello elettorale, per me è in buona fede. "

Interrogato sui 5 Stelle, Maurizio Ferrini svela la sua scarsa considerazione nei confronti del movimento di Beppe Grillo, suo ex collega: " Hanno la borsina con il bagaglio culturale dentro e se gliela levi non hanno più il bagaglio culturale. Sono scolaretti con la rasatura fresca come quelli di Scientology. "

Se politicamente non è in accordo con il movimenti di Grillo, professionalmente Ferrini prova grande stima per il suo ex collega. Diverso è il pensiero su Checco Zalone, che secondo lui: " Fa parte dell'abbassamento del livello culturale italico. Si ride, però una volta era meglio, è roba trash. " Maurizio Ferrini, che in passato ha detto molti no pur di non interpretare ruoli che non sentiva propri, oggi è pentito di aver rifiutato la parte in un film di Sergio Leone ma non di Bernardo Bertolucci, anche se questa scelta l'ha pagata a caro prezzo. "Allora dire di no a Bertolucci era lesa maestà, perché l' oligarchia rossa che governava il mondo dello spettacolo, e forse lo governa ancora, non lo consentiva. Dopo ci fu il vuoto, sono stato fatto fuori dall'ambiente del cinema romano. Ferrini? Al mio nome si dileguavano tutti. "