Mauro Marin ricoverato in psichiatria: "Ho bisogno di aiuto"

È stato uno dei vincitori del Grande Fratello più amati ma anche più controversi della storia del reality in Italia e a distanza di anni, Mauro Marin continua a far discutere. L'uomo, che nei mesi scorsi è stato più volte al centro dell'attenzione per le vicende private con la madre di suo figlio, nelle ultime ore è tornato sotto dei riflettori.

Stando a quanto riporta il sito la Tribuna di Treviso, il vincitore dell'edizione 2010 del Grande Fratello sarebbe ricoverato in psichiatria. L'uomo sarebbe in cura da venerdì scorso presso l'ospedale di Montebelluna, in provincia di Treviso. Il carattere di Mauro Marin è sempre stato particolare. Il ragazzo si è spesso fatto notare per improvvisi scatti d'ira e per una certa suscettibilità ma nulla che sembrava essere un preludio a un ricovero in reparto psichiatrico. È lo stesso Mauro Marin a confessare il suo momento difficile: “ Sto male e ho bisogno d'aiuto. ”

I motivi per i quali l'ex concorrente del Grande Fratello è stato ricoverato non sono stati ancora chiariti ma l'uomo da ormai molto tempo sta vivendo una situazione piuttosto complicata a livello familiare con la madre di suo figlio. Pare che Mauro Marin, a causa di incomprensioni e di problemi piuttosto intricati con la sua ex compagna, non abbia mai visto il bambino. Probabilmente questa situazione di fortissimo stress è alla base dei problemi che successivamente lo hanno portato al ricovero in psichiatria. Solo pochi giorni fa, l'uomo aveva mostrato sui social l'effetto di un gioco pericoloso in cucina. Mentre cercava di imitare Cannavacciulo, Mauro Marin si sarebbe squarciato una mano con un coltello, dovendo ricorrere alle cure mediche. Per fortuna nulla di grave ma tanto spavento per lui.