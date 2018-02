Parla la nuova fidanzata di Biaggi: "Non sono bella come le sue ex"

Dopo la fine della relazione tra Max Biaggi e Bianca Atzei sui due hanno iniziato a circolare una serie di voci su presunti flirt.

Al pilota, infatti, prima, era stata affibbiata una modella americana, poi, un ritorno di fiamma con Eleonora Pedron e, ora, è la volta dell'attrice romana Michelle Carpente. Ad avvalorare questa ultima ipotesi sono state alcune foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna qualche giorno fa. I due, infatti, sono stati pizzicati insieme dalla rivista mentre uscivano dal portone dello stesso palazzo.

Ora, a rompere il silenzio è proprio Michelle. Intervistata dal settimanale Diva e Donna, l'attrice ha chiarito la natura del suo rapporto con Max Biaggi. "È un bel ragazzo, una persona stupenda… simpaticissimo! Tra noi ci sono stima e affetto", ha spiegato Michelle che, pur ammettendo la frequentazione con il campione, ci ha tenuto a precisare l’assenza di implicazioni sentimentali. "Sì, ma come amici, ci tengo a dirlo, perché 'fiamma' e 'amore' sono parole importanti", dice.

Nella lunga intervista, la Carpente non vuole assolutamente essere paragonata alle ex compagne di Biaggi: "Non penso di essere bella come loro". Chissà se proprio Michelle riuscirà a far tornare il sorriso a Max...