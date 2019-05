Max Pezzali si è sposato. La fortunata? La sua migliore amica

Anche per questa coppia è arrivato il momento di metter su famiglia. È così che Max Pezzali, il cantante degli ex 883, e Debora Pelamatti, avvocatessa, si sono dichiarati il loro amore eterno sull’altare di una chiesa in provincia di Pavia lo scorso 28 aprile durante una cerimonia riservata a pochi intimi, solo 38 invitati e tutti rigorosamente amici di famiglia.

Una storia decisamente originale quella che li lega. Infatti, ci sono voluti ben sei anni di fidanzamento e un’amicizia che dura da sempre per convincerli di fare il grande passo. La 45enne originaria di Niardo ha ammesso la volontà di sposarsi nel pavese perché abita proprio qui dai tempi dell’università, mentre Max Pezzali vi è nato e cresciuto.

Ma la decisione non è stata affatto facile. Durante una puntata di Che fuori tempo che fa, Max Pezzali aveva dichiarato: “Di lei mi ha colpito immediatamente la sua esuberanza caratteriale che, essendo io più timido e introverso, all’inizio mi spaventava. Poi, però, mi sono reso conto che questo contrasto attitudinale tra noi avrebbe potuto rappresentare un punto di equilibrio e di forza”. Ma qualche anno dopo lo sentiamo migliorare l'opinione che si era fatto di Debora, sostenendo che “in pochi casi sporadici l’amicizia può consentire un approfondimento di conoscenza che fa capire alle due persone di essere più simili di quanto pensassero e quindi di avvicinarsi sentimentalmente”. In altre parole, il gioco è fatto!

Insomma, Max Pezzali è l’eccezione che conferma la regola. Come molti di noi ricordano, in una nota canzone il cantante pop sosteneva che “La regola dell’amico non sbaglia mai, se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai. Non vorrai rovinare un così bel rapporto”. E invece ora il destino ha voluto che sposasse la sua migliore amica!

