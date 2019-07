Maxi Lopez "scorda" Wanda e si rilassa con la sua Daniela

Maxi Lopez e la sua ex moglie Wanda Nara continuano a riservarsi vicendevolmente bordate al veleno. Ultimamente, però, è sempre l'ex attaccante di Milan e Barcellona a punzecchiare la moglie di Mauro Icardi che ha delegato il suo avvocato di rispondere al 35enne argentino: "Che razza di madre è una donna che non fa vedere al padre i suoi figli? Non è né una madre, né una donna", ha tuonato Maxi. La legale di Wanda gli ha risposto per le rime: "Perché non paga gli alimenti dovuti ai figli? Senza Icardi quei bambini non potrebbero nemmeno andare a scuola".

Il matrimonio tra Maxi e Wanda è naufragato anni fa con Icardi, ex amico della coppia, che si è innamorato della sexy 32enne argentina che è poi diventata sua moglie e che gli ha dato due splendide figlie: Francesca e Isabella. Anche Lopez, però, si è rifatto una vita dato che è fidanzato con la bellissima modella Daniela Christiansson che ha molto seguito su Instagram con oltre 115.000 follower che non perdono tempo per commentare le tante istantanee e video postati sullaa sua pagina ufficiale. La coppia al momento si sta godendo le vacanze con Danieal che ha postato una foto con il suo Maxi con la seguente didascalia: "Così per sempre".