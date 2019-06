Levante: "Per me oggi è molto difficile trovare l’amore"

È sempre stata una di quelle artiste eclettiche e fuori dagli schemi. Levante fin dal debutto sulle scene ha cercato di sperimentare, almeno per quanto riguarda la sua musica, ma è una donna dai sani principi su amore, vita privata e famiglia. Lo ha confessato un una lunga intervista che ha rilasciato a Grazia, riportata poi da Gossip & Tv, nel qualche ha risposto alle domande che le sono state poste senza nessun pelo sulla lingua.

"La mia produzione musicale è molto fortunata. Scrivo e compongo musica quando sono triste. Più che altro mi sento ispirata quando sono malinconica – rivela Levante -. Non sono una di quelle artiste che per comporre musica fa uso di sostante stupefacenti. Non ne ho mai fatto uso, gli altri possono fare quello che vogliono." Proprio sul concetto di libertà, Levante esprime il suo pensiero più forte. "Nel 2019 nessuno si deve giustificare per quello che fa. Adoro le persone libere. Sono portatrici di bellezza – aggiunge -. Dico questo perché sono un’esteta, ma non guardo solo all’aspetto fisico".

Inoltre durante l’intervista Levante affronta la perdita del padre, un evento che da piccola ha segnato il suo modo di vivere la vita: "La sua scomparsa mi ha fatto diventare adulta all’istante. Se ora sono fidanzata? No. Sono in una fase in cui è molto difficile farmi innamorare".