Mediaset: tornano il GF Vip, l'Isola e Temptation Island Vip

Mediaset pronta per la prossima stagione televisiva 2018-19. Ecco quali saranno le trasmissioni, gli approfondimenti, le serie televisive e le fiction che il pubblico potrà godersi dopo la pausa estiva.

Canale 5 riconferma le produzioni di Maria De Filippi nel primetime, ossia "Tu sì que vales", "Amici" e "C'è posta per te". Queste ultime due andranno in onda nel 2019. Tanta attenzione anche per i reality: sono confermati il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi al rientro dalle vacanze estive e L'Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi, all'inizio del prossimo anno. L'autunno dei reality troverà anche una new entry: Temptation Island in versione celebrity. Lo show, in partenza tra pochissimi giorni nella sua versione classica, prenderà il nome di Temptation Island Vip e sarà condotto da Simona Ventura. Sempre nel primetime dell'ammiraglia Mediaset è previsto il ritorno di Paolo Bonolis con "Ciao Darwin" e "Scherzi a parte", ma anche due serate evento con Enrico Brignano.

Per quanto riguarda le fiction nostrane, sono previste "Solo" con Marco Bocci, "L'isola di Pietro 2" con Gianni Morandi e "Ultimo Zero Zero Zero" con Raoul Bova. Tra le serie evento vale la pena annoverare anche il kolossal prodotto dalla Bbc, "Guerra e pace". In seconda serata torneranno anche Maurizio Costanzo con il "Maurizio Costanzo Show" e "L'intervista", nonché Nicola Porro con "Matrix". Nel pre-serale si avvicenderanno tre quiz show: "Avanti un altro" con Bonolis, quindi "The Wall" e "Caduta libera" con Gerry Scotti. Confermati, tra gli altri, gli show - originali o esteri - di punta ampiamente collaudati da "Verissimo" a "Pomeriggio Cinque, passando per "Striscia la Notizia" e "Domenica Live", fino a "Il Segreto" e "Beautiful".

Italia 1 punta sulla comicità con tre serate speciali: "Pintus@Ostia Antica" con Alessandro Pintus, "Intolleranza Zero" con Andrea Pucci e "Io sono Battista" con Maurizio Battista. Oltre a "Mai Dire GF Vip" in seconda serata, è prevista un'altra nuova produzione con la Gialappa's Band, ma non si conosce ancora né titolo né fascia oraria. Pucci condurrà inoltre "Big Show" e sono riconfermate "Le Iene", "80 Special" con Nicola Savino e "Colorado" con Paolo Ruffini. Questi ultimi due show andranno in onda nel 2019. Tra le serie televisive saranno trasmesse l'undicesima stagione di "Big Band Theory" e la prima dello spin off "Young Sheldon", oltre che i nuovi episodi di "Will & Grace".

Infine, nel primetime di Rete 4 ogni sera ci sarà una produzione diversa ed esclusiva. Accanto al collaudato "Quarto Grado" con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero", previste quattro nuove trasmissioni di approfondimento e divulgazione oltre che di satira: "Freedom - Oltre il confine" con Roberto Giacobbo, un talk show politico con Porro, una trasmissione di attualità con Gerardo Greco e un nuovo spettacolo con Piero Chiambretti.