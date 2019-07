Meghan e Harry hanno dovuto spostare il battesimo di Archie

Meghan Markle e il Principe Harry hanno modificato i loro piani per il battesimo di Archie, in modo da permettere ad alcuni importanti membri della Royal Family di prendervi parte.

Questi membri sono la Regina Elisabetta II e il Principe Carlo, cioè la bisnonna e il nonno del catecumeno, come riporta l’Express. Già da tempo era in forse la partecipazione della sovrana a quest’evento privato, la novità consiste nel fatto che anche Carlo ha rischiato di mancarlo.

Di fronte a potenziali defezioni tanto notevoli, a Meghan e Harry non è rimasto che modificare la data, prevista in realtà per oggi: il battesimo si terrà al contrario domani, nella St. George’s Chanel a Windsor, dove pure era avvenuto il Royal Wedding tra i duchi di Sussex. Inizialmente la data era stata scelta di concerto con la mamma di Meghan, Doria Ragland - che sta volando nel Regno Unito dagli Usa - e con i padrini, per i quali c’è ancora il più stretto riserbo, anche se in passato qualcuno ha fatto i potenziali nomi di Amal e George Clooney.

La Royal Family sta sostenendo la coppia nel proprio desiderio di rompere con la tradizione, anche se non tutti tra i sudditi sono d’accordo.

Gli impegni precedenti della Regina prevedevano la sua presenza all’Holyrood Week in Scozia e poi un fine settimana nell’amata residenza di Sandringham con il marito, il principe Filippo di Edimburgo. Quindi la sua presenza domani resta comunque in forse. Elisabetta aveva mancato il battesimo del Principe Louis lo scorso anno, ma sta sperando fino all’ultimo di esserci per il primogenito di Harry.

