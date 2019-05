Meghan e Harry, privacy violata a causa dei turisti

I turisti giungono a pochi passi da Meghan Markle e il Principe Harry.

Come riporta l’Express, in questi giorni la privacy dei duchi di Sussex potrebbe essere violata più e più volte. Il giardino della Frogmore Estate a Windsor sarà infatti aperto fino a domani - i tour turistici per beneficenza sono partiti ieri - per raccogliere fondi per la British Heart Foundation e la National Rheumatoid Arthritis Society.

Meghan e Harry si sono trasferiti nel Frogmore Cottage, di recente ristrutturato, da poco più di un mese. E ieri, quando i primi turisti hanno varcato la soglia della Frogmore Estate, sono giunti a circa 20 piedi dall’abitazione dei duchi: i loro tweet sono stati abbastanza eloquenti. C’è chi scrive di aver visto un paio di finestre aperte e due automobili parcheggiate di fronte all’ingresso, chi invece si chiede come faccia il piccolo Archie a dormire mentre gli aerei sfrecciano numerosi sulla sua testa. Il mistero è facile da sciogliere però: Meghan e Harry hanno speso fino a 50.000 sterline per insonorizzare la loro nuova casa, dato che in un’ora possono sfrecciare sulle loro teste almeno 28 aerei, per via della vicinanza con l’aeroporto di Heathrow.

Ci si domanda, però, se i duchi di Sussex riusciranno a gestire tutta questa mancanza di privacy per le prossime ore. Da sempre, Meghan e Harry hanno dimostrato di essere tra i più desiderosi di tranquillità nella Royal Family - cosa che in effetti sarebbe possibile, facendo parte Harry del cosiddetto "ramo cadetto" della famiglia, tanto che è davvero remoto che lui o suo figlio possano diventare un giorno re.

