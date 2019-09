Meghan e Harry sbarcano a Roma

Nessun evento speciale o incontro con capi di stato. Harry e Meghan sono arrivati nella capitale per il matrimonio della stilista Misha Nonoo. Meghan è particolarmente legata a Misha perché sembra sia stata lei ad organizzare l’incontro al buio che li ha fatti incontrare e poi innamorare. Domani la Nonoo sposerà il suo fidanzato, il magnate del petrolio Mikey Hess durante una cerimonia stellare.

Le nozze verranno celebrate in una suggestiva location del Gianicolo dove da giorni fervono i preparativi. Poi, sposi e invitati saranno portati al ricevimento a Cinecittà, dove ci sarà un grande party a tema cinema, nella culla che vide i lavori di Fellini, e dei più grandi registi, sono già stati montati tavoli, sedie luci che domani accoglieranno nel più scenografico dei modi i centinaia di invitati della coppia.

La lista è degna di un red carpet da Oscar, e oltre a Harry e Meghan, che hanno lasciato a casa il piccolo Archie, ci saranno anche le cugine di Harry, Beatrice e Eugenia, figlie del principe Andrea edi Sarah Ferguson. Attesa anche la regina Rania di Giordania.

Ma le presenze eccellenti non sono finite qui, alle nozze parteciperanno anche la top model Karlie Kloss, Ivanka Trump e il marito Jared Kushner. Nella lista degli invitati anche Katy Perry e Orlando Bloom così come il conduttore televisivo Gayle King che ha anche partecipato al baby shower della Duchessa del Sussex a febbraio.

Questo è il primo matrimonio per Hess, mentre è il secondo per la stilista Nonoo, che era stata precedentemente sposata ad Alexander Gilkes, fondatore di Paddle8. La sposa è la figlia di un uomo d’affari iracheno e di una casalinga inglese che si trasferirono a Londra quando lei aveva 11 anni.

Per anni ha frequentato anche il principe Harry, visto che il suo primo marito era un compagno di scuola del principe quando era a Eaton. Anche la principessa Eugenia è una cara amica di Misha, e ha lavorato per la casa d’aste dell’ex marito dal 2013 al 2015.

La stessa insieme alla sorella Beatrice e il principe Harry erano presenti anche al primo matrimonio di Misha nel 2012. La coppia si separò dopo quatto anni di matrimonio. La principessa Beatrice in vista dell’evento è già arrivata in Italia per visitare la Costiera Amalfitana insieme al fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi.

Gli sposi hanno organizzato l’intera cerimonia in soli sei mesi, dopo che Mikey ha fatto la sua dichiarazione a Misha il giorno di San Valentino di quest'anno. Come dicevamo il ricevimento avverrà negli studi di Cinecittà, il set cinematografico più grande d’Europa.

Misha ha disegnato personalmente il suo abito, un lavoro che ha definito molto stressante ed è stata anche una delle sei stiliste che hanno disegnato la collezione benefica di abiti da lavoro, organizzata da Meghan Markle e presentata pochi giorni fa.