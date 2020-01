Meghan manipola Harry? La dura accusa di una fonte di Buckingham Palace

Il Principe Harry è " completamente cambiato " da quando ha incontrato Meghan Markle. Lo afferma un addetto ai lavori di Buckingham Palace che ha affidato in esclusiva a Page Six alcune sue considerazioni che, però, sostiene, " rispecchiano un comune sentire a Corte dove tutti che credono fermamente che sia stata la Markle a convincere Harry a lasciare la Famiglia reale in cui è da sempre benvoluto ". Commentando quanto da Harry ammesso in una recente intervista sul suo non essere più in buoni rapporti con suo fratello, il Principe William, la fonte ha detto: " I rapporti tra i due fratelli erano già tesi quando Harry incontrò Meghan, ma sono molto peggiorati dopo il loro matrimonio senza che lei facesse mai nulla per cercare di farli riavvicinare dato che non riusciva a legare con Kate. Così per lei è stato un bene che i due fratelli fossero in rotta, ma col tempo la distanza e le differenze tra loro si sono trasformate in un abisso. William e Kate sono molto più formali e si adeguano facilmente al protocollo reale, Harry e Meghan sono andati nella direzione opposta. Adesso i due fratelli non hanno più nulla in comune ".

L’insider reale ha quindi fatto notare come, mentre si allontanava dal fratello, Harry faceva lo stesso anche con i suoi più cari amici, cambiando completamente stile di vita. " Harry ha iniziato a passare sempre meno tempo con gli amici di sempre e ha smesso di essere quel ragazzo che si godeva allegramente la vita per diventare molto più riservato e schivo e, infine, quasi ritirarsi a vita privata, ad eccezione di pochi eletti che devono prima passare il vaglio della moglie. C’è lei dietro la sua radicale trasformazione ". Secondo la fonte, inoltre, se è pur vero che " nessuno può biasimare Harry dal voler proteggere sua moglie dagli attacchi della stampa britannica, dato che la ama, vuole che sia felice e al sicuro e, soprattutto, che non soffra come sua madre Diana, è anche vero che adesso è un uomo moltosolo i cui unici amici sono quelli che aveva Meghan a Hollywood, a cominciare dai Clooney ".

E poi la dura accusa di manipolazione: " È quasi come se lei avesse preso il controllo totale della sua vita. È lei che desidera tornare a vivere in Canada e in California, dove si sente felice, e portare il figlio Archie lontano dalla politica restrittiva e invadente di Buckingham Palace in cui Harry è nato e cresciuto. È lei a sentirsi fuori posto, non lui, ma siccome non riesce ad adattarsi piegando la corte ai suoi capricci, ha deciso che il bene di entrambi è quello di andare via da Londra e lui sembra assecondarla in tutto pur di continuare ad avere la famiglia che si è costruito ".