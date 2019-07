Meghan Markle diventa stilista per le donne inglesi disoccupate

La Duchessa del Sussex ha annunciato che sta collaborando con i brand Marks & Spencer, Jigsaw, John Lewis e Misha Nonoo per lanciare una capsule collection di abbigliamento da lavoro per sostenere “Smart Works”, un'organizzazione benefica britannica che aiuta le donne disoccupate a trovare un posto di lavoro. La collezione, che sarà lanciata alla fine di quest'anno, sarà venduta su base individuale grazie al metodo di vendita one-to-one.

" Per ogni articolo acquistato da una cliente, uno verrà donato in beneficenza alle donne inglesi che ne hanno bisogno ", ha rivelato Meghan durante l’intervista rilasciata nel numero di settembre di British Vogue di cui è diventata editor.

" Questo non solo ci permette di essere parte della vicenda nella storia, ma ci ricorda che ci siamo dentro insieme ”, ha dichiarato la Markle che, da quando è diventata la moglie del Principe Harry, nonostante ami molto brand di lusso francesi come Dior e Givenchy, sta facendo di tutto per patrocinare marchi inglesi, soprattutto quelli più accessibili se non low cost, indossando in più occasioni capi che non superavano le 50 sterline.

Il progetto in atto con i quattro brand di prêt-à-porter è pensato per offrire alle donne che cercano un lavoro il miglior look con cui presentarsi ai colloqui. Non solo pezzi classici per ruoli aziendali, quindi, ma anche sportivi e casual, da scegliere in base al posto di lavoro ambito. E alle donne che non potranno permettersi l’outfit gli abiti saranno regalati grazie al sistema di beneficenza lanciato dalla Duchessa del Sussex.



