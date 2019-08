Meghan Markle e la festa di compleanno per pochi intimi con la Middleton grande assente

Nessun party dissipato per il 38esimo compleanno di Meghan Markle. Vanity Fair riporta alcuni rumor che sono trapelati nel week-end sul The Sun, in cui una fonte anonima ma vicina alla duchessa di Sussex, rivela che la Markle avrebbe festeggiato gli anni con un party sobrio, senza lustrini, e senza sfarzi. Si vocifera che gli inviti non sono stati estesi né al principe William né tanto meno alla Middleton.

"l contraccolpo dopo il viaggio di New York è stato molto forte – ha dichiarato ai tabloid inglesi la fonte anonima -. Meghan questa volta ha optato per una festa tranquilla al cottage di Frogmore al riparo da polemiche e critiche da parte dalla stampa". Purtroppo però gli attacchi pungenti verso la Markle e le sue trovate da diva di Hollywood non sono mancate dato che, l’assenza di Kate, non ancora del tutto conformata, è riuscita a eludere le misure messe in atto dai duchi. E se così fosse, la frattura fra Meghan e Kate sarebbe ancora molto visibile e per nulla risanata. "Non c’erano neppure i Clooney al party. I Sussex si sono voluti godere la loro quiete familiare", ha continuato la gola profonda.

Sarà vero tutto questo? Oppure si tratta solo di semplici speculazioni? Se anche fosse, il gesto da parte di Harry e Meghan di non inviate il fratello e la cognata, non deve essere visto come un affronto. Magari i duchi volevano godersi il piccolo Archie senza voci indiscrete.