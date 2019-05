Meghan Markle e la guerra a suon di like con Kate Middleton

Le due duchesse reali continuano a farsi guerra in uno scontro pacifico che si muove con destrezza nel mondo dei social network. Come ha riportato Vanity Fair, Meghan Markle e Kate Middleton, avrebbero attirato l’attenzione dei sudditi e dei follower, pubblicando video e foto inedite sui rispettivi profili Instagram. Nell’era del villaggio globale, anche se le regole di Corte lo proibiscono, le due altezze reali cedono al potere dei social.

E così è lotta all’ultimo like. Meghan Markle infatti, sul profilo di coppia, condivide alcune foto inedite del giorno delle sue nozze, proprio nel giorno dell’anniversario del matrimonio reale; Kate Middleton invece, condivide cinque scatti di famiglia nel nuovo parco progettato dalla stessa duchessa di Camdridge. E i tabloid che hanno segnalato questa strana coincidenza, tornano subito a ipotizzare e a discutere dei rapporti conflittuali fra le due donne.

Da quello che sembra, le foto e i video che sono apparsi sui rispettivi profili social, sono stati condivisi nello stesso momento per pura e semplice casualità. Non ci sarebbe nessun dissidio tra le due duchesse. Una scelta nata principalmente per attirare l’attenzione sulle rispettive famiglie. E così mentre nel cuore di Frogmore di festeggia un anniversario con una clip da 6 milioni di like, le immagini della splendida famiglia di Kate e William, totalizzano ben 2 milioni di reazioni. Il desiderio di mettere le due coppie reali a confronto è molto forte, ma quello che rimane alla fine, è solo un confronto scherzoso e innocente.