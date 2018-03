Meghan Markle e Kate Middleton sono davvero amiche?

Meghan Markle e Kate Middleton hanno molte cose in comune. Hanno all'incirca la stessa età, ad esempio, poiché nate rispettivamente nel 1981 e nel 1982. Entrambe sono quindi legate a un membro della famiglia reale britannica, senza avere antenati nobili, e vivono a Kensington Palace. Ma sono davvero amiche?

Un futuro rapporto parentale non sempre è garanzia di un legame, ma Kate e Meghan sembrano sinceramente amiche, come si è visto la settimana scorsa in occasione dell'incontro annuale a Londra con la Royal Foundation. Le due donne hanno presenziato sul palco, sorridendo e mostrando una grande complicità, e in tanti si sono chiesti se non si trattasse dell'esigenza del momento o dell'etichetta. La risposta sarebbe però negativa, come riportano alcune fonti anonime e alcuni esperti di linguaggio del corpo sull'Express. Questi ultimi hanno spiegato come il divertimento fra le due non sia stato un fattore di circostanza. Inoltre, Kate guarderebbe in maniera tenera e protettiva la futura cognata.

La duchessa di Cambridge è infatti da tempo sposata con il Principe William e quindi, come ha raccontato una delle fonti, può aiutare l'ex attrice a comportarsi in maniera corretta, in particolare al cospetto della Regina Elisabetta II. Naturalmente, l'etichetta di Kate deve essere più rigida di quella di Meghan, poiché futura regina consorte. Altre fonti invece ricordano come Middleton sia molto vicina a Markle anche solo per conversare. Nei giorni scorsi si era infatti diffusa la notizia secondo cui Meghan avrebbe avuto difficoltà ad ambientarsi a Kensington Palace, chiedendo un po' consiglio a tutti: Kate Middleton in primis -essendo alla fine della gravidanza, però, potrebbe non esserle sempre d'aiuto - e Camilla Parker Bowles, che la starebbe aiutando con gioia.