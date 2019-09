Meghan Markle e i look sobri in Africa, con abiti riciclati e senza diamanti

Il tour in Africa del principe Harry e Meghan Markle procede nel migliore dei modi e l’occasione è stata sfruttata per “ripulire” la nomea dei Windsor, colpiti da un’estate turbolenta e piena di scandali.

Per questo viaggio i duchi di Sussex hanno optato per un low profile, che potesse servire a rimediare agli errori commessi con i jet privati durante la scorsa stagione. Harry è andato in Angola, in Botswana e Malawi per sensibilizzare il popolo sulla questione clima, Meghan ha deciso di indossare abiti già visti, poco costosi e dismettere i suoi gioielli più preziosi. Infatti al dito dell’ex attrice manca il suo luminosissimo anello di fidanzamento, nonché l’Eternity ring, il dono ricevuto da Harry dopo la nascita del figlio Archie Harrison, nel mese di maggio.

Come ha rivelato una fonte a People, Meghan Markle ha optato per la “ sobrietà ”, con lo scopo di “ far risaltare i loro gesti e le cause che sostengono e non altri aspetti secondari ”. Quindi via i diamanti e gli abiti costosi e all’ultima moda. Al dito della duchessa di Sussex compare solo la fede nuziale e un anellino in turchese, mentre indosso troviamo gli abiti già usati per il tour in Australia dello scorso anno. Si riconoscono chiaramente due look: il vestito azzurro cielo che ha portato al suo arrivo a Città del Capo, e l’abito a strisce lungo indossato quest’anno durante il ricevimento a casa dell’alto commissario britannico per celebrare i giovani. Aveva già usato questi outfit per la visita alle foreste di Tonga e in un incontro per promuovere la salute mentale e il benessere generale dell’individuo sulla spiaggia di Bondi.

La carta della “sobrietà” sembra aver funzionato e, come i duchi avevano immaginato, tutti si sono concentrati sui messaggi portati da Meghan, ambasciatrice delle donne di colore, e l’iniziativa di Harry in Angola, come mamma Diana. Lo scopo dei Sussex è stato raggiunto. Quasi, se non fosse stato per quell’anello di diamanti troppo difficile da dimenticare.