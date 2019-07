Meghan Markle: ecco le donne che ammira maggiormente

Meghan Markle è guest editor per il numero di settembre di Vogue, nell’edizione destinata al Regno Unito.

Come riporta l’Irish Mirror, la duchessa di Sussex, anziché dedicare la copertina a un solo personaggio, ne ha scelti ben 15 tra le donne che ammira di più e che per lei costituiscono “ le forze del cambiamento ”, ossia il tema di questo numero della rivista. In questa speciale classifica con il sigillo reale, ci sono personaggi molto noti: tra le tante l’attrice transgender Laverne Cox che si batte per i diritti Lgbt, l’attrice e attivista politica Jane Fonda, il premio Oscar Salma Hayek, che puntò il dito contro il produttore Harvey Weinstein per molestie sessuali e cattiva condotta, la studentessa e attivista contro il cambiamento climatico Greta Thunberg, la modella e attivista per il diritto alla salute delle madri Christy Turlington.

Tra le icone meno note ma stimate da Meghan figurano invece la modella e attivista contro i canoni standard di bellezza Adwoa Aboah - ha collaborato anche con la Mattel per una Barbie di sensibilizzazione sul tema - la modella Adut Akech, una rifugiata e una collaboratrice con l’Onu nell’Alto Commissariato per i rifugiati, la pugile somala Ramla Ali che insegna autodifesa alle donne musulmane e il Primo Ministro neozelandese Jacinda Ardern, la seconda donna a partorire mentre era in carica. Ancora, si aggiungono l’influencer e opinionista Sinead Burke, che sostiene il mondo accademico e la diversità, l’attrice Gemma Chan che sostiene la presenza di colleghi asiatico-americani per i ruoli che lo richiedono, l’attivista pro scelta e per la lotta ai disturbi alimentari Jameela Jamil, la scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, la prima ballerina del Royal Ballet Francesca Hayward, l’attivista adolescente Yara Shahidi che sostiene la voce dei Millennial.

