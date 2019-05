Meghan Markle: ecco perché ha lasciato il primo marito

Dissipato il mistero della fine del primo matrimonio di Meghan Markle.

Tra il 2011 e il 2013, la duchessa di Sussex è stata infatti sposata - dopo un fidanzamento lungo sette anni - con il produttore Trevor Engelson, che proprio nei giorni scorsi è convolato a nuove nozze. Il matrimonio ne è durato però solo due, a causa di “ differenze inconciliabili ”, una formula standard che non spiega nel dettaglio la ragione della fine dell’unione. Motivazione invece emersa in questi giorni grazie a un documentario di Channel 5.

Come riporta l'Express, in “Meghan Markle Movies: Marriage & Motherhood”, l’esperta Ashley Pierson spiega che Markle e Engelson fossero troppo distanti per restare sposati. All’epoca, l'attrice era infatti nel cast di “Suits” e quindi per gran parte dell’anno a Toronto, in Canada. L’ex marito invece era rimasto a Los Angeles. La lontananza è stata quindi alla base della rottura.

Engelson ha sposato - a quasi un anno del Royal Wedding tra la sua ex e il Principe Harry - l’ereditiera Tracey Kurland, a cui aveva proposto le nozze lo scorso giugno. Il produttore e Meghan si sposarono in Giamaica con una festa sulla spiaggia durata ben quattro giorni.

Benché anche oggi le sue feste familiari siano sontuose e prolungate, Meghan è completamente lontana da quel mondo. Vive con Harry e il loro piccolo Archie nel Frogmore Cottage, nei pressi del castello di Windsor, si occupa di cause umanitarie ed è un membro importante e in vista della Royal Family. In meno di due anni, Markle è passata dall’essere un’attrice celebre a una duchessa, madre del settimo nella linea di successione al trono britannico.

