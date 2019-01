"Meghan Markle farà la stessa fine di Diana". La frase dal biografo di Corte

La nuova vita di Meghan Markle non è tutta rosa e fiori. La duchessa di Sussex continua a trovare difficoltà tra le mura di Bukingham Palace. Ben voluta dalla Regina e amata da Harry, sono agli onor di cronaca le incomprensioni tra Kate, William e gli stessi assistenti di Corte. Tanto è vero che i tabloid britannici, in cerca di una notizia fondata per mettere a tacere tutti i rumor che, da mesi, affollano i settimanali scandalistici, si rivolgono a Paul Burrell. Il biografo ufficiale di Lady D, racconta dal suo punto di vista, la situazione che stava vivendo Meghan Markle.

“Il problema è che la Markle si sta comportando come Diana. Si vuole ritagliare un ruolo tutto nuovo all’interno della famiglia reale. La storia però ha un finale già scritto. Bisogna solo sperare che a palazzo ci sia una persona che possa far capire alla Markle che le cose non funzionano diversamente.” E poi aggiunge: "Bukingham Palace è un campo minato. Tutti sembrano gentili con la duchessa ma non è così. Meghan deve stare vicino ad Harry e continuare ad avere la fiducia della Regina, il resto non conta". Su queste dichiarazioni, anche Tom Bower, altro biografo ufficiale della Corona, concorda con la visione di Burrell.

Tempi duri per la duchessa che, in barba alle critiche, resta comunque uno dei personaggi più amati dal popolo britannico e anche da quello del web.