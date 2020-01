Dopo l'addio alla Royal Family Meghan Markle firma un contratto con la Disney

In un comunicato, Meghan Markle e Harry hanno scritto di voler rinunciare al loro status di membri "senior" nella Royal Family. Così come emerge in un post in comune, condiviso sui loro profili Instagram, i due consorti intendono diventare economicamente indipendenti. Gli stessi, nonostante il loro sogno d'indipendenza, sono disposti ad offrire ancora il loro “sostegno alla Regina Elisabetta II“.

Nel comunicato, i Duchi di Sussex, infatti, si impegnano a dividersi tra il Regno Unito e il Nord America. La coppia si sente grata alla Regina. Ma, dal suo canto, sua Maestà frena i buoni propositi dei giovani reali: “Sono questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate”.

Sembra essere già iniziata, tuttavia, una nuova fase nella vita di Meghan. L'attrice originaria di Los Angeles ha raggiunto un nuovo traguardo. E a rivelarlo è il Times. Secondo la fonte, Meghan ha firmato un contratto con la multinazionale Usa, Disney.

Il Times riferisce che Meghan ha stipulato un accordo con quello che possiamo definire uno dei più importanti colossi cinematografici. La 38enne presterà il suo timbro vocale ad una produzione ancora del tutto misteriosa. La stessa fonte ha, inoltre, precisato che la Markle ha intenzione di devolvere in beneficenza il suo intero compenso pattuito con la Disney. Più precisamente, all'Elephants Without Borders, un ente che ha lo scopo di proteggere gli animali dal bracconaggio.

Il contratto sarebbe stato firmato nelle scorse settimane. Meghan insieme al suo primogenito Archie, avuto da Harry, si è di recente trasferita in Canada, dove ha trascorso le vacanze natalizie lontana dai Windsor.

La volontà di Harry e Meghan Markle

Nel comunicato dei Duchi di Sussex, i quali intendono "fuggire" dai Windsor e non dai loro titoli nobiliari, si legge : “Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, quest’anno abbiamo scelto di fare una transizione, iniziando a ritagliarci un nuovo ruolo all’interno di questa istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri senior della famiglia reale e lavorare. Per diventare finanziariamente indipendenti. Pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina".

Infine, i coniugi concludono: "Non vediamo l’ora di condividere i dettagli completi di questo entusiasmante prossimo passo a tempo debito, mentre continuiamo a collaborare con Sua Maestà La Regina, Il Principe di Galles, Il Duca di Cambridge e tutte le parti interessate”.