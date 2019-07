Meghan Markle: il fratello si appella alla Regina

Continua la faida tra Meghan Markle e il lato paterno della sua famiglia.

Come riporta l’Express, è arrivato l’appello del fratellastro per la Regina Elisabetta II. Thomas Markle jr ha infatti chiesto alla sovrana di intercedere presso il Principe Carlo affinché questi la costringa a rientrare in contatto con lui e i suoi parenti. Thomas jr ha ventilato che Meghan non si fermerà dal congelare i rapporti oltreoceano: la prossima cui metterà l’embargo, secondo l’uomo, sarà proprio la madre Doria Ragland, che a suo avviso vede troppo poco.

In realtà, la mamma della duchessa è stata l’unica parente presente nei momenti più importanti, dal Royal Wedding alla nascita del piccolo Archie fino al battesimo del neonato, come pure testimoniano le foto ufficiali della Royal Family. Evidentemente Thomas jr non è nemmeno a conoscenza dell’indiscrezione per cui Meghan e il Principe Harry pare stiano meditando di comprare una casa a Los Angeles, in modo da stare più vicini anche alla “nonna” materna quando sono liberi dagli impegni benefici.

Inizialmente, anche il padre di Meghan era coinvolto nella sua vita, tanto che figurava tra gli invitati al Royal Wedding. Tuttavia, alla vigilia delle nozze, Thomas Markle senior ha ammesso di aver concordato delle foto con i paparazzi e in seguito è stato ricoverato per gravi problemi di cuore. Tanto che fu Carlo ad accompagnare la duchessa all'altare. Da quel momento, anche a causa degli strali lanciati a mezzo stampa e via social da parte di Thomas jr e della sorella Samantha, i rapporti tra la duchessa e il lato paterno della famiglia si sono fatti più complicati, diventando di fatto inesistenti. “ Tutte le famiglie - ha detto Thomas jr nel suo appello - reali o meno, sono uguali e dovrebbero stare insieme. Sicuramente durante le vacanze ”.

