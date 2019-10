Meghan Markle e quel gesto informale che stupisce tutti

Momenti di forte imbarazzo durante la cerimonia di apertura del vertice One Young World alla Royal Albert Hall di Londra. Meghan Markle ha partecipato alla decima convention dedicata ai giovani imprenditori di tutto il mondo, impegnati nel campo sociale. L'occasione giusta per la duchessa di Sussex, nonché vicepresidente del Queen's Commonwealth Trust, per parlare ai brillanti giovani. Vestita con un morbido abito viola, già sfoggiato in un'altra occasione, la Markle ha incantato tutti con i suoi gesti semplici e disponibili.

Poco prima di salire sul palco, però, Meghan è stata protagonista di un gesto anticonvenzionale. Tra flash e applausi, la duchessa è stata accolta da Kate Robertson, una delle due fondatrici del Forum dei giovani imprenditori, con un inchino. Una riverenza improvvisata che Meghan ha trasformato in un caloroso abbraccio. La moglie del Principe Harry, mentre la Robertson si inchinava, ha scosso la testa, aiutato la donna a rialzarsi e, avvicinandola a sè, l'ha stretta con affetto. Non è la prima volta che Meghan Markle e Kate Robertson si incontrano. Le due si conoscono da cinque anni, dal 2014, quando Meghan esordì pubblicamente alla sua prima convention One Young World a Dublino. Da allora le due donne sono molto legate dall'interesse comune di portare avanti valori sociali e di impegno nel mondo dell'imprenditoria giovanile. La rivista People ha immortalato il momento in un breve filmato, pubblicato poi sui social network.