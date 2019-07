Meghan Markle ha cambiato stile dopo il parto

Non è sfuggito neppure ai più distratti il cambio di look di Meghan Markle dopo aver dato alla luce il piccolo Archie Harrison. Abiti scuri, più comodi e larghi in vita sono la nuova cifra stilistica dell’ex attrice, i cui look sono copiatissimi in tutto il mondo.

Come spiega l’Express non si tratta però semplicemente di outfit, ma si tratta anche e soprattutto di motivi di salute.

Durante le sue poche apparizioni pubbliche - come a Wimbledon, ma anche alla première de “Il Re Leone” - la duchessa di Sussex è apparsa diversa: la ragione è nella tintura dei capelli, una tinta protettiva che Meghan ha adottato per contrastare la debolezza pilifera post-partum. Infatti durante la gravidanza i capelli si indeboliscono moltissimo e, dopo il parto, non è raro che cadano in grande quantità.

Anche la pettinatura scelta da Meghan è stata pensata per proteggere la chioma, tanto che la duchessa sta portando spesso i capelli sciolti o raccolti in un crocchia schiacciata all’indietro, per evitare danni futuri.

L’ultima apparizione di Meghan in ordine di tempo è stata proprio al cinema di Leicester Square, in occasione della première europea della versione live action de “Il Re Leone”. Qui, la duchessa è apparsa insieme al Principe Harry e ha incontrato diverse celebrità, con cui è apparsa essere molto in confidenza, come Beyoncé e Jay-Z ma anche Elton John. La cantante, che ha prestato la voce a Nala nel film, ha detto alla coppia dei duchi di Sussex: “ Vi vogliamo bene ragazzi ”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?