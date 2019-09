Meghan Markle incoronata come "la più grande arrampicatrice sociale d'Inghilterra"

Non c’è giorno senza che Meghan Markle, volente o nolente, faccia parlare di sé. Questa volta la duchessa di Sussex pare sia finita al primo posto di una classifica non proprio edificante. Il magazine The Sun ha infatti riportato che la storica rivista Tatler ha incoronato impietosamente la duchessa come “la più grande arrampicatrice sociale della Gran Bretagna” .

Da sempre considerata come la rivista dell'aristocrazia, una sorta di di Bibbia dell'alta società, Tatler definisce la duchessa d’America come colei che è riuscita “a scalare l’albero della cuccagna” , entrando a far parte della famiglia reale più importante e chiacchierata al mondo. “Non è proprio una storia di ‘dalle stalle alle stelle’ (Meghan è stata educata privatamente e il suo scapestrato padre ha vinto un Emmy come direttore dell’illuminazione), ma la duchessa ha saputo trovare un ruolo che le si adatta alla perfezione: è stata l'osso duro che ha traghettato la famiglia reale nel 21esimo secolo” , si legge sul magazine. Al secondo posto della bizzarra classifica si trovano lo speaker della Camera dei comuni John Bercow e al terzo la modella Jerry Hall, ex moglie di Mick Jagger e oggi moglie del magnate Rupert Murdoch.