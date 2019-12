Meghan Markle è "latitante" sui social per tutelare la privacy della sua famiglia

Due giorni al Natale e non si sgonfiano le polemiche nei riguardi di Meghan Markle. Un 2019 da bollino nero per la Duchessa di Sussex che, molte volte, è stata presa di mira dagli hater e da chi non riesce proprio a digerire i suoi atteggiamenti che remano contro le regole di Corte. C’è da dire che non è facile vivere in un mondo sempre più connesso a internet e a caccia dell’ultimo scoop e anche per i reali inglesi la situazione non è tutta in discesa. Anzi è ancora più complicata del previsto. Per restare al passo con i tempi anche la royal family ha dovuto cedere al fascino dei social e se Meghan ha accettato di buon grado l’idea di gestire un profilo Instagram insieme al marito, c’è chi ne approfitta per criticare la duchessa. Ed è successo di nuovo qualche ora fa.

Secondo alcune indiscrezioni sui profili "Sussex Royal", Meghan Markle avrebbe disattivato l’opzione tagging, commenta e condividi dei suoi post. Lontani per sei settimane da impegni di Corte, i duchi cercano di ricaricare le batterie in vista di nuove sfide e, proprio per questo motivo, vorrebbero prendere le distanze da tutto e da tutti. La scelta non è piaciuta agli estimatori, come al solito. Meghan però ha preferito intraprendere questa strada per tutelare, durante le feste, la sua privacy e quella della sua famiglia. Che siano in America oppure che siano già tornati a Londra (le notizie sono molto contrastanti), la duchessa sente il bisogno di restare ai margini delle polemiche, così da continuare indisturbata il suo lavoro con le associazioni benefiche.

Questo però non sarebbe l’unico motivo. Secondo i ben informati, Meghan Markle avrebbe disattivato questa funzionalità sui social, per evitare fughe indiscrete di notizie. Tutto sarebbe collegato al fatto che, la foto di natale dei duchi di Cambridge sarebbe stata diffusa sul web senza il consenso di Kate. E dato che la Markle e il Principe non hanno diffuso ancora nessuno scatto di Natale, corrono ai ripari per evitare che la foto possa spuntare in rete illegalmente.

Al di là delle chiacchiere, la tesi più accreditata è proprio quella della privacy. La duchessa vuole proteggerla a tutti i cosi, almeno durante le feste di Natale, e godersi senza nessun tipo di pensiero, la tranquillità della famiglia. Le sue attività però continuano. Disattivando questa opzione sui social, insieme al suo ex agente, Meghan Marke può agire indisturbata e continuare a redigere una strategia per vendere la sua immagine anche al di fuori dell’Inghilterra.