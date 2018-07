Meghan Markle, un look da un milione di dollari

È ancora fresco il ricordo del matrimonio regale tra Meghan Markle e il Principe Harry, un evento mondano e mediatico, argomento molto caldo tra i fili del web. Tutti i riflettori sono puntati sull’ex attrice statunitense, celebre per il ruolo ricoperta in Suits, da sempre una tra le icone della moda e di stile più amate e cliccate dei social. Ora che Meghan Markle ha assunto il titolo di Duchessa del Sussex, c’è ancora più attenzione verso il suo aspetto regale e, soprattutto, nei riguardi del suo look.

Ancora più curato grazie ad abiti firmati e cuciti dai più famosi stilisti, Meghan Markle suo malgrado, è diventata un vero punto di riferimento per il mondo del fashion. In una recente intervista di Katie Nicholl, fashion designer e esperta dell’industria della moda, rilasciata all’Entertainment Tonight, si è affermato che il look della Markle – dopo il matrimonio – vale ben un milione di dollari. Secondo la stilista solo i due abiti che sono stati indossati nel giorno del matrimonio, quello di Givency e quello per il party serale di Stella McCartney, sono costati rispettivamente 440mila e 157mila dollari. “ Ora che Meghan è entrata a far parte dei reali di Inghilterra , “ afferma Katie Nicholl, “ tocca al Principe di Galles coprire il costo dei suoi vestiti. Ma appartenere alla Royal Family significa anche questo. La Markle ora è ambasciatrice della famiglia, ed è giusto che la sua immagine sia assolutamente perfetta ” conclude.

È il Principe Carlo quindi a pagare per il look dell’ex attrice, ora moglie del suo secondogenito ma, stando alla dichiarazioni dell’esperta, un comportamento del genere, è consuetudine tra i reali inglesi. E l’indice di popolarità della duchessa parla molto chiaro.