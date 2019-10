Meghan Markle manda un vocale a una sua piccola fan malata di tumore

Meghan Markle sta guadagnando sempre più il cuore dei suoi sudditi, nonostante qualche passo falso ne abbia compromesso la stima. L'ultimo episodio che sta facendo riscoprire agli inglesi una donna meritevole di stima è stato rivelato pochi giorni fa.

Pare che da due anni la duchessa del Sussex intraprenda una conversazione epistolare con una ragazza inglese, un'adolescente di Nottingham. Proprio in questi giorni, il principe Harry (senza sua moglie) si è recato presso la Nottingham Academy per una visita e ha incontrato la giovane Aleyna Genc. La ragazza ha 14 anni e studia presso la Nottingham Academy ma in passato ha dovuto combattere contro un tumore al cervello, che l'ha portata a sottoporsi a lunghe e dolorose cure. La conversazione a distanza tra Meghan Markle e Aleyna Genc è iniziata dopo il discorso della duchessa del Sussex all'ONU per le donne.

“ Volevo dirle che le sue parole sono state fonte di ispirazione per me – dice Aleyna Genc – così le ho scritto e abbiamo iniziato uno scambio di lettere ”, che pare sia proseguito per ben due anni. La presenza del principe Harry alla Nottingham Academy è stata una grande occasione per la ragazza, che ha avuto modo di avvicinare il duca del Sussex per consegnargli un piccolo cane di peluche per il figlio Archie. “ Ha ringraziato e mi ha detto che lo adora ”, dice Alenya raccontando l'incontro con Harry.