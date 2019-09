Meghan Markle: il nipote è stato arrestato

Un nuovo imbarazzo mediatico all’orizzonte per Meghan Markle: suo nipote è stato arrestato.

Come riporta l’Express, un insolito problema con la giustizia è occorso a Thomas Dooley, figlio di Thomas Markle jr, del quale si è parlato molto durante il fidanzamento della duchessa. Il giovane, 28 anni, gestisce infatti un’azienda legale per la produzione di cannabis terapeutica in Oregon e, in occasione del Royal Wedding, lanciò una “miscela” chiamata “Markle Sparkle” in onore della zia.

Dooley è stato arrestato a Hollywood nei giorni scorsi, dopo aver attirato l’attenzione in strada urlando senza sosta, con addosso solo un piccolo asciugamani legato intorno alla vita. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato di allontanarsi, per cui i poliziotti l’hanno costretto a terra e ammanettato. Solitamente, questo tipo di crimini sarebbe liquidato con una semplice ammenda o una multa, ma un agente si è ferito durante l’operazione, per cui contro Dooley c’è anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La sua cauzione ammonta a 25.000 dollari.

Dooley è stato finora uno dei membri della famiglia Markle che aveva provocato meno scandali mediatici a zia Meghan - se si eccettua la cannabis con il nome della duchessa, il fatto che abbia presenziato a un talk show a Londra con la madre e il fratello per il Royal Wedding cui non erano stati invitati, e la partecipazione a un reality con i parenti di famiglie reali di tutto il mondo.

Thomas Dooley ha infatti sempre difeso Meghan dagli attacchi del padre Thomas jr e della zia Samantha Markle. Ha inoltre affermato in passato che Thomas jr e Samantha abbiano “ venduto il nonno, venduto la famiglia, venduto Meghan ”. Tuttavia, l’uomo ha anche affermato deliberatamente che a suo avviso Meghan sia a favore della cannabis terapeutica, così come il Principe Harry. I membri della Royal Family, storicamente, non possono pronunciarsi su questioni come questa, che abbiano valenza politica.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?