Meghan Markle non metterà più piede in Inghilterra?

A più di una settimana dalla Megxit, tutto quello che riguarda la vita di Meghan Markle e del Principe Harry dopo la rottura con la royal family è ancora un argomento caldo per non dire scottante. Sono molte le indiscrezioni che si leggono in rete su tutto quello che sta accadendo a Londra dopo il summit e il benestare da parte della Regina. Alla luce dei fatti, la nuova vita degli ex duchi di Sussex non è così serena come i diretti interessati avevano sperato, o almeno così fanno credere i rumor di palazzo. Harry è quello più triste e quello che sta somatizzando quanto è accaduto. Meghna invece è quella più felice e serena.

È stato il Daily Mail a riportare lo stato d’animo della coppia reale all’indomani del divorzio. Ma non è finita qui. Pare che Meghan Markle non avrebbe nessuna intenzione di tornare a Londra e restare quanto più tempo possibile in Canada. La scelta andrebbe contro a una regola imposta dalla Regina durante il summit. La sovrana aveva chiesto un periodo di transizione per Harry e Meghan, così da permettere un graduale distacco dalla famiglia, anche perché ci sarebbero alcuni eventi in calendario a cui i duchi sono attesi. Harry pare più propenso, infatti giovedì ha partecipato a un incontro ufficiale a Palazzo, Meghan invece non vuole più niente a che fare con eventi legati alla Corona. E la sua repentina fuga in Canada è un chiaro messaggio che ha inviato alla Regina. Dopotutto, non essendo più obbligata a rispondere alle regole di Corte, la Markle può essere libera di fare quello che vuole, ma anche questo ennesimo gesto, fa intuire come l’ex attrice non vedeva l’ora di prendere le distanze dai Windsor. Meghan ora è felice e lo dimostrano anche le foto trapelate in rete poco dopo il suo atterraggio. Ora vivrà in una magione da 14 milioni di dollari a Vancouver, insieme a Harry, Archie e una tata. Nessuna domestica, niente di niente.

Questa rottura infatti ha creato molto problemi allo staff del Frogmore Cottage, la tenuta in cui i duchi hanno vissuto dopo il matrimonio. Il personale verrà ridistribuito all’interno di Buckingham Palace, ma ad esempio, l’istruttrice privata di pilates e il cuoco della Markle si troveranno senza nessun tipo di lavoro. Una Megxit che è stata quindi dolorosa per tutti, nessuno escluso.