Meghan Markle di nuovo incinta? L'indiscrezione dal Regno Unito

Meghan Markle è di nuovo incinta? Nonostante il piccolo Archie sia nato poco più di 2 mesi fa, questa voce sta iniziando a circolare con insistenza negli ambienti reali. La consuetudine della famiglia reale inglese non prevede figli unici, quindi Meghan Markle e il principe Harry non dovrebbero far passare troppo tempo per dare un fratello o una sorella ad Archie. Per tale ragione l'ipotesi che Meghan Markle abbia già iniziato la nuova gravidanza non è da escludere, come riportato dal tabloid Express.

Questo è il dubbio che ha insinuato una delle più note biografe reali, Katie Nicholl. Intervistata nel programma Entertainment Tonight, l'autrice ha sottolineato come Meghan Markle e il principe Harry siano due genitori molto attenti e amorevoli che vogliono dare il prima possibile dei fratelli al loro primogenito. Secondo la donna l'annuncio della nuova gravidanza, a meno che non sia già avviata, potrebbe arrivare al massimo entro il 2020. I bookmakers inglesi sono molto meno attendisti dell'autrice reale e le quote danno molto probabile l'annuncio di una nuova gravidanza entro il 2019. Una delle agenzie di scommesse più note nel Regno Unito ha addirittura tagliato le quote da 8\1 a 3\1 per le scommesse sull'annuncio di un secondo Royal Baby per il principe Harry entro l'anno e pare che questo sia avvenuto dopo che la duchessa del Sussex avrebbe dichiarato di voler far crescere la sua famiglia.

Nel frattempo la coppia sta facendo in modo di proteggere Archie dagli occhi indiscreti delle telecamere. Questa è una delle volontà del principe Harry stando a quanto racconta Katie Nicholl, che vorrebbe far vivere a suo figlio una realtà quanto più normale possibile. La sua infanzia è stata costantemente sotto l'obiettivo dei giornalisti e questa esperienza l'ha profondamente segnato. Non resta che attendere il nuovo annuncio ma stando a quanto si dice, il nuovo Royal Baby potrebbe nascere già nel 2020.