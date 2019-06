Meghan Markle parteciperà alla nona stagione di Suits?

Meghan Markle potrebbe tornare a recitare nella nona e ultima stagione di Suits? In queste ore i fans della duchessa di Sussex, ex attrice, stanno cercando di capire se vi sia un fondo di verità nei rumors che stanno circolando senza sosta. La notizia del possibile ritorno di Meghan in televisione parte da un indizio contenuto nel trailer della nuova serie ideata da Aaron Korsh. In questa presentazione, dal titolo “Unforgettable” (Indimenticabile), si vede per ben 7 volte la duchessa di Sussex. Si tratta di spezzoni di serie precedenti che ripercorrono la storia del personaggio interpretato da Meghan, cioè Rachel Zane, l’agguerrita praticante che diventa avvocato dopo varie vicissitudini.

La nona serie di Suits andrà in onda negli Stati Uniti dal prossimo 17 luglio, ma il presunto ritorno di Meghan, ormai entrata a far parte della famiglia reale inglese e diventata mamma da poco più di un mese, potrebbe essere solo un equivoco. Come ricorda Il Fatto Quotidiano la duchessa ha abbandonato le scene nel novembre del 2017 e, da allora, si è dedicata totalmente alla sua nuova vita accanto al principe Harry. La maternità, poi, non le ha lasciato spazio a sufficienza per pensare di riannodare i fili della promettente carriera televisiva. Sembrerebbe, dunque, piuttosto improbabile che Meghan torni a vestire i panni di Rachel.

Ci sono diverse opzioni in merito: forse gli autori della serie hanno progettato un trailer che contenesse vari flashback in una sorta di riassunto, di “dove eravamo rimasti” prima di ripartire con le nuove puntate. Oppure potrebbero aver “giocato” sulla passata esperienza di Meghan in Suits per attirare l’attenzione sull’ultima stagione. Non è nemmeno da escludere che l’ormai duchessa di Sussex faccia un cameo che rappresenti un addio definitivo alle scene. In questa notizia sembra di leggere, a tratti, le pagine della vita di Grace Kelly, che abbandonò una carriera d’attrice di successo per sposare il principe Ranieri di Monaco. Grace, in seguito, ebbe qualche ripensamento, registi e fans avrebbero fatto carte false pur di vederla recitare di nuovo, ma le cose andarono diversamente. A quanto pare, però, i ripensamenti non farebbero parte dell’indole decisa di Meghan Markle. Tutti i “fronti” rimangono aperti, anche quelli che appaiono meno probabili. Non resta che attendere l’inizio di Suits per scoprire la verità.