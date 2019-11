Meghan Markle potrebbe diventare Presidente degli Stati Uniti?

Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del britannico principe Harry, seduta nello Studio Ovale della Casa Bianca, magari circondata dai consiglieri del suo governo che la ragguagliano sulla situazione politica nel mondo. Un film? L’idea per un libro di fantascienza o di storia controfattuale? Sembrerebbe di no (non del tutto, almeno). Nel documentario di prossima uscita “Meghan for President?” il videomaker inglese Nick Bullen sostiene che la duchessa di Sussex stia seriamente pensando di trasferirsi negli USA, a Los Angeles, per intraprendere la carriera politica. Meghan aspirerebbe addirittura alla Presidenza degli Stati Uniti. Tra i giornali che riportano la notizia c'è il Daily Mail . La moglie del principe Harry ha ammesso di non essere ancora riuscita ad ambientarsi a corte. Questo ha alimentato il dibattito sul suo futuro.

Secondo il nuovo documentario Meghan Markle non gradirebbe il fatto di non potersi battere liberamente per le cause umanitarie in cui crede. Come riferisce il sito IoDonna, ogni sua iniziativa deve essere approvata dai funzionari della regina Elisabetta. La duchessa non è più libera di parlare e agire come vuole e tantomeno di organizzare proteste in nome dei diritti delle donne, per esempio, come faceva prima di sposarsi. Data la sua appartenenza alla royal family non può nemmeno pensare a una carriera politica in Gran Bretagna. Questa situazione opprimerebbe Meghan che, secondo Nick Bullen, conterebbe sull’appoggio di amici potenti come Michelle Obama, Amal Clooney, Hillary Clinton e Justin Trudeau per scendere nell’arena politica americana. A Fox News Bullen ha dichiarato: “La duchessa sta riscrivendo le regole della famiglia reale. È abituata fin da una tenera età a battersi per i suoi ideali ed è determinata a non volersi fermare al suo ruolo reale. Siamo appena all’inizio”.

Come precisa ancora IoDonna, Nick Bullen sarebbe il documentarista preferito del principe Carlo e per realizzare il suo nuovo lavoro ha intervistato i colleghi, gli insegnanti e gli amici di Meghan Markle. Per ora non abbiamo prove concrete di questi presunti desideri della duchessa. Tuttavia l’idea di Meghan in veste presidenziale non sarebbe così bislacca, almeno in linea puramente teorica, perché la mamma di Baby Archie è ancora cittadina statunitense. Proprio alcuni giorni fa il Sun ha riportato la notizia secondo la quale la cittadinanza britannica di Meghan sarebbe a rischio. La legge inglese, infatti, prevede che per essere considerati cittadini britannici si debba anche risiedere nel Regno Unito per almeno 270 giorni all’anno per i primi 3 anni. Meghan Markle, però, non arriverebbe a toccare questa soglia minima a causa dei continui viaggi ufficiali in giro per il mondo.

Attualmente, come spiega Il Fatto Quotidiano, la duchessa dispone di un visto che deve essere rinnovato ogni 2 anni e mezzo. A questo punto dovrebbe intervenire la regina Elisabetta per cercare di far rientrare la scomoda situazione. Di fatto, però, se davvero Meghan coltivasse un’aspirazione “presidenziale”, creerebbe un vero “tornado” sulla famiglia reale inglese, un evento senza precedenti. Forse sarebbe perfino a rischio il suo ruolo a corte. Dove ancora non è arrivata la realtà (e chissà se eventi simili accadranno mai) è già arrivata la finzione cinematografica. IoDonna ci informa che sarebbe già in lavorazione un film in cui la duchessa di Sussex è la signora della Casa Bianca, Harry il suo “First Man”, mentre il principe William è ormai re d’Inghilterra. La storia è ambientata tra 10 anni e ci sarebbe perfino una scena in cui il futuro re William riceve in visita ufficiale il Presidente Meghan Markle.