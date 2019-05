Meghan Markle pronta a volare a Los Angeles con Archie

Secondo Elle, la Duchessa del Sussex Meghan Markle starebbe pianificando un viaggio negli Stati Uniti e in particolare nella sua città, Los Angeles, che pare mancarle moltissimo. Per Meghan è importante che Archie conosca le origini materne e non solo quelle paterne. Il bambino ha il doppio passaporto e presto potrà vedere dove la sua mamma è cresciuta.

La Duchessa del Sussex, quindi, “ sta progettando un viaggio a Los Angeles non appena il piccolo potrà salire su un aereo " ha detto una fonte al giornale. L'ultima volta che Meghan era stata negli Stati Uniti è stato lo scorso febbraio, quando Amal Clooney e Serena Williams le avevano organizzato un sontuoso baby shower a New York.

Secondo il magazine " sarà una vacanza personale e non un tour reale, quindi inutile aspettarsi uscite pubbliche della royal couple che manterrà il più stretto riserbo ”.

È escluso che per l’occasione Meghan voglia riconciliarsi con i suoi parenti americani con cui la Duchessa al momento non intende avere alcun tipo di rapporto, in particolare con suo padre Thomas Sr. a cui ha giurato che non farà mai conoscerà il nipote Archie.



Ma la sua famiglia non è l’unica ad aver subito opera di “ghosting” da parte della Markle. Il “ghosting”, rendere qualcuno un fantasma, consiste nel cancellare all’improvviso dalla propria vita una persona senza dargli alcuni spiegazione. È un modo di tagliare tutti i ponti con qualcuno e in Inghilterra, come rileva FoxNews, va ora molto di moda un neologismo, nato proprio dal fatto che, appena entrata a far parte della Royal Family, Meghan abbia cancellato dalla sua vita decine e decine di persone. I più giovani, invece del verbo “ghosting”, adesso usano “meghanmarkling” in frasi come: “You’re meghanmarkled!” (“sei stato meghanmarklizzato!”).

