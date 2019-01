Meghan Markle: “Può essere amica solo dello stilista.” Retroscena da diva per la duchessa

Nuovi scheletri dall’armadio per Meghan Markle, la neo-duchessa di Sussex e moglie del principe Harry. Retroscena che in un certo qual modo non aiuta a riabilitare la figura dell’ex attrice già colpita da molte critiche per le sue abitudini e il carattere sbarazzino.

Alcuni indiscrezioni che sono trapelate sui tabloid inglesi, dipingono la Markle come una donna che vuole vivere nel lusso a tutti i cosi, legata a fama e successo. Una fonte interna infatti racconta di un retroscena alquanto scottante che ha visto Meghan Markle indiscussa protagonista. Tutto sarebbe accaduto molto tempo prima di conoscere il suo attuale marito, la fonte racconta che l’episodio in questione si è svolto nel periodo in cui la Markle era diventata attrice e il suo ruolo in “Suits” cominciava ad avere successo. Ha organizzato una festa in cui ha detto addio ai suoi vestiti poco costosi per far posto ad un guardaroba più costoso e di lusso. La festa aveva persino un nome: “Sayonara Zara”. La gola profonda che ha rivelato il gossip ha poi affermato. “Non è una persona di cui ci si può fidare. Meghan Markle non può esserti amica. Puoi esserlo solo se sei il suo stilista.” Non c’è nessuna replica sulla questione, resta da capire se la news è fondata o meno.