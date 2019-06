Meghan Markle sa come far ridere la Regina

Meghan Markle ha un forte legame con la Regina Elisabetta II. Perché sa come farla ridere e insieme hanno una grande passione per gli animali, in primis cani e cavalli.

Il Sun riporta la testimonianza dell’esperta Ingrid Seward, che ha chiarito i rapporti della sovrana con il resto della Royal Family. Meghan ed Elisabetta sono sempre apparse molto vicine e la Regina ha cercato di far sentire la duchessa sempre a proprio agio, essendo un nuovo membro della famiglia dalle radici culturali lontane, in quanto statunitense. Tuttavia, Elisabetta II nutre un particolare feeling anche con il Principe Harry, che tutti nella Royal Family apprezzano per la sua ironia. Per lungo tempo, la sovrana è stata lontana da Harry e dal Principe William, fagocitati in giovane età dalla faida tra i loro genitori, ma oggi, almeno con il duca di Sussex, i rapporti sarebbero molto diversi.

La “nonnina” del Regno Unito vuole molto bene anche a William, che però ha conosciuto solo dai tempi di Eton in poi e con il quale non ha un animo affine. Lo stesso vale per Kate Middleton: le due donne non hanno nulla in comune, se non i piccoli George, Charlotte e Louis, molto affezionati alla bisnonna, che però vedono pochissimo per via degli impegni reciproci. C'è stima da parte della sovrana, ma non intimità, anche perché è un'anziana donna molto timida.

Da sempre Elisabetta è invece vicina a Zara Tindall e Peter Phillips, anagraficamente i suoi primi due nipoti, molto lontani dalle luci della ribalta e quindi con più tempo a disposizione per frequentare la nonna, così come le pronipotine Mia Grace e Lena Elizabeth. Molto legate alla Regina sono anche le Principesse Beatrice ed Eugenia, che la frequentano spesso insieme ai genitori, il Principe Andrea con la ex moglie Sarah Ferguson.

