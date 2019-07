Meghan Markle salverà la monarchia dopo la morte della Regina?

Meghan Markle ha una responsabilità nascosta che finora nessuno aveva preso in esame: salverà il futuro della monarchia.

La Regina Elisabetta - 93 anni - benché longeva, lucidissima e in forze e nonostante anche la straordinaria lunga vita e buona salute ereditata dalla Regina Madre Elizabeth Bowes-Lyon, scomparsa a quasi 102 anni, non sarà eterna. Alla sua morte le succederà il figlio, il Principe Carlo - un’abdicazione che salti una generazione nella Royal Family è fuori discussione, dato che è un argomento tabù a causa di Edoardo VIII, che lasciò la Corona per amore di Wallis Simpson.

La Regina è una donna forte, dall’indiscutibile carisma e dalla grande popolarità. Ci si chiede, però, se anche Carlo possa vantare altrettanta popolarità. Non ci sono dati a supporto di una risposta, ma solo ipotesi, come quella formulata dal giornalista Tim Ewart di Itv News: può darsi che il Principe di Galles non abbia lo stesso riscontro tra i sudditi, nonostante sia stato sempre un uomo lungimirante, progressista e impegnato con la beneficenza.

Secondo quanto riporta l’Express, Ewart ritiene che sarà Meghan Markle, alla morte della sovrana, a contribuire alla popolarità della Royal Family, dato che lei e il Principe Harry hanno già attratto involontariamente la popolazione britannica più giovane. “ La realtà della monarchia - ha detto Ewart - è che quando la Regina muore, una delle ragioni della popolarità della monarchia sparirà ”.

Un’ulteriore responsabilità grava quindi sulle spalle di Meghan, benché i Sussex stiano cercando di spogliarsi di molti privilegi reali - supportati dal fatto che Harry e il piccolo Archie Harrison siano molto in basso rispetto alla linea di successione al trono, dato che sono rispettivamente sesto e settimo. Meghan tuttavia potrebbe comunque rivolgere un appello alla popolazione, alla morte di Elisabetta, per unire i sudditi e continuare ad avere fiducia nella più antica monarchia costituzionale al mondo.

